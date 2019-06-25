Белозерцев вручил награды победителям фестиваля КВН

За Кубок губернатора Пензенской области боролись лучшие пензенские команды. Также в фестивале принимали участие представители Высшей лиги КВН — команда «Так-то» из Красноярска и команда «НАТЕ» из станицы Брюховецкая, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Правительство Пензенской области и я как губернатор поддерживаем молодежь, которая проявляет свои таланты в самых разных областях, в том числе и в КВН», — отметил Иван Белозерцев, приветствуя участников и гостей фестиваля.

Глава региона в канун Дня молодежи вручил самым активным представителям нового поколения заслуженные награды.

«Я желаю всем без исключения командам высоких оценок жюри за хорошие шутки и музыкальные номера. С праздником КВН! С наступающим Днем молодежи!» — сказал губернатор.

По итогам фестиваля главный приз — «Большой росток в золотом» — завоевала команда «Шарашкина контора «7 бит».

«Большой росток в светлом» выиграла команда «Большая сборная УНДЕРВУД», а «Большой росток в темном» жюри присудило команде «Сборная школ».