В Пензе дома с разрушенным фасадом отремонтируют за лето

В Пензе многоквартирные дома с разрушенным фасадом приведут в порядок. О том, как ведется работа, сообщил на оперативном совещанииначальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

Глава администрации города Виктор Кувайцев спросил, на каком этапе работы находятся сейчас и все ли успеют отремонтировать за лето.

«Всего на контроле находился 21 многоквартирный дом, работы по ремонту фасадов были выполнены в 14 домах, ремонт кровли завершен в восьми. В домах на ул. Егорова, 2а, на проспекте Победы, 23 и ул. Павлушкина, 19 собственники жилых помещений приняли решение о переносе капремонта фасадов на более ранний», — сообщил Александр Утин.

Он добавил, что запланированы работы по капремонту фасадов за счет субсидий бюджета города в многоквартирных домах по ул. Аустрина, 37, Ударной, 39 и Калинина, 108а. Их проведут в июле.

Виктор Кувайцев спросил, есть ли в перечне дом на ул. Славы, 5.

«Если останутся средства, то он войдет в список», — пояснил начальник управления ЖКХ города.

«У вас неправильная информация, этот дом был включен в основной список еще тогда, когда программу сформировали. Мы все дома успеем привести в порядок за лето?» — поинтересовался мэр.

Александр Утин заверил, что да, все работы успеют завершить.