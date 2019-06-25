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Жителям Пензы объяснили, как получить перерасчет платы за мусор

25 июня в 10:12 286 просмотров
, жителям Пензы надо обратиться с заявлением к регоператору. Кто может претендовать на перерасчет и какие документы нужны, уточнили на совещании в мэрии 25 июня.

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Чтобы платить меньше за вывоз мусора, жителям Пензы надо обратиться с заявлением к регоператору. Кто может претендовать на перерасчет и какие документы нужны, уточнили на совещании в мэрии 25 июня.

По словам начальника управления ЖКХ города Александра Утина, претендовать на перерасчет имеют право только жители индивидуальных домов, так как там плата начисляется за каждого проживающего человека. Если человек прописан и не живет по месту регистрации или долгое время отсутствует, сумму можно уменьшить.

«Перерасчет платы производится на основании заявления, которое граждане должны подать региональному оператору, в Пензе это - Управление благоустройства и очистки (ул. Суворова, 10, офис 11). К нему надо приложить документ, подтверждающий временное отсутствие: копии командировочного удостоверения, справки из больницы, справки о проживании в другом месте. В течение пяти рабочих дней или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя перерасчет должен быть произведен», — пояснил чиновник.

Мэр Виктор Кувайцев отметил, что надо до жителей доводить информацию о такой возможности, чтобы они могли воспользоваться своим правом и уменьшить сумму. Александр Утин сообщил, что будет проведен круглый стол на эту тему, к работе планируется подключить управляющие компании. Глава горадминистрации посоветовал привлекать и сотрудников районных администраций.

Для жителей многоквартирных домов, где плата начисляется по квадратным метрам, возможность перерасчета не предусмотрена.

Напомним, ранее о необходимости такой работы заявил губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что в регионе есть проблемы с реализацией реформы и надо их оперативно решать, в том числе — увеличивать количество контейнерных площадок.

В Пензенской области работают три регоператора: ООО «Вторма +", ООО «Управление благоустройства и очистки», ООО «Экопром».


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