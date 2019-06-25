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В Пензенской области тарифы на ЖКУ вырастут в пределах 2%

25 июня в 10:51 80 просмотров
, на сколько с 1 июля в регионе вырастут цены за коммунальные услуги.

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В управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области сообщили, на сколько с 1 июля в регионе вырастут цены за коммунальные услуги.

«Особенности 2019 года сопряжены с тем, что изменение тарифных решение произошло дважды — с 1 января, в связи с изменением налоговой ставки НДС и доведением ее с 18 до 20%, и с 1 июля. Речь идет о повышении в пределах 2%. Тарифные решения сформированы в соответствии с предельными индексами платежа гражданина. Тариф на водоснабжение для города Пензы составит 25,72 руб., для Заречного — 19,85 руб., для Нижнего Ломова — 31,20 руб, для Сердобска — 35,29 руб. Все тарифные решения опубликованы на сайте управления в разделе «Информация для потребителей».

Такая же динамика — в тарифе на водоотведение: рост — в диапазоне 2%. Мы понимаем, что для Горводоканала в городе Пензе тариф составит 16,90 руб. Так же подвергнуты индексации тарифы всех водоснабжающих и водоотводящих организаций. Розничная цена на природный газ с 1 июля составит 5,77 руб. за кубометр, на электричество для городского населения — 3,51 руб., в селах — 2,46 руб. По теплоэнергии озвучу тариф в городе Пензе: у филиала ПАО «Т Плюс» — 1411,56 руб., МКП «Теплоснабжение» — 1760,99 руб.», — сообщила начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак.

Также она напомнила о том, что если коммунальные расходы в совокупном доходе семьи превышают 22%, то предусмотрены меры социальной поддержки для такой категории населения. Необходимо обратиться в органы социальной защиты и получить субсидию. Согласно данным минтруда региона, отметила Наталья Клак, за 2018 год жителям было выплачено более 1 млрд 159 млн рублей в качестве мер соцподдержки по оплате ЖКУ.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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