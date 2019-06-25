Как преобразится хирургический корпус офтальмологической больницы в Пензе?

В июне стартовал второй этап реконструкции областной офтальмологической больницы в Пензе, предполагающий ремонт хирургического корпуса, благоустройство территории и строительство автостоянки. Эксклюзивной информацией о том, как изменится круглосуточный стационар и когда он вновь сможет принимать пациентов, с ИА «Пенза-Пресс» поделился главврач больницы Рашид Галеев.

По словам главного врача-офтмальмолога региона, второй этап реконструкции предполагает в разы больший объем работ, нежели первый.



«Мы отремонтировали поликлинику, с нового года уже все работает, а в начале июня приступили к ремонту круглосуточного стационара. Если площадь поликлиники — где-то 1100 кв. метров, то круглосуточный стационар — это 4000 кв. метров, то есть объем фактически почти в четыре раза больше», — отметил Рашид Галеев.

Кроме того, второй этап включает в себя и благоустройство территории.

«Мы будем ставить новый забор на ул. Красной, современный проходной пункт со шлагбаумами, делать автостоянку для транспорта, на котором больных подвозят. В прошлом году мы сделали три кармана, где порядка 15 машин может остановиться, теперь такая возможность появится у большего количества транспорта. Эта работа перенесена на лето следующего года, на ней реконструкция завершится», — пояснил офтальмолог.

Хирургический корпус же планируется обновить до конца года, чтобы уже в январе он смог принять первых пациентов. О том, что изменится, подробнее рассказал Рашид Галеев.



«Мы полностью меняем конфигурацию палат, в них появятся санузлы. Раньше они были в коридоре, а в палатах — только раковины, чтобы руки помыть. Также появится приточно-вытяжная вентиляция, система центрального кондиционирования, чтобы воздух был чистый. Меняются все коммуникации — вода холодная и горячая, отопление, все батареи поменяем, электрические сети. Также в палате появятся кнопки вызова медсестер. Интернет в кабинеты персонала будет проведен, ведь у нас теперь — электронное ведение документации», — сообщил главврач.

Кроме того, в хирургическом корпусе появится современная система противопожарной безопасности и дымоудаления.

Всего на второй этап реконструкции больницы, отметил Рашид Галеев, заложено порядка 162 млн рублей, а на ремонт круглосуточного стационара — около 30 тысяч рублей за кв метр [30 тыс. руб. * 4 тыс. кв. метров — 120 млн руб. — прим. ред.].

Напомним, капремонт областной офтальмологической больницы начался в июле прошлого года.