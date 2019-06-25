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Депутат «ЕР» помог организовать праздник мордовской культуры

25 июня в 12:38 226 просмотров
«Эрзя, мокша мора», что в переводе означает — «Песни народностей мокша и эрзя». Ежегодно в организации праздника оказывает спонсорскую помощь депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков.

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С селе Старое Демкино Шемышейского района прошел фестиваль мордовской культуры «Эрзя, мокша мора», что в переводе означает — «Песни народностей мокша и эрзя». Ежегодно в организации праздника оказывает спонсорскую помощь депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков.

В этом году Сергей Есяков не изменил традиции. Правда, в отличие от предыдущих лет, не получилось самому принять участие в празднике из-за занятости. Он передал организаторам поздравление и пожелания дальнейших успехов в благородном деле сохранения народных традиций.

Фестиваль состоялся уже в шестой раз, традиционным местом его проведения стал овраг, который местные жители называют «Пуре Латка» — «Овраг с поворотом». На площадке была организована выставка народных умельцев и мастеров, национальная кухня, детские аттракционы и карусели.

На празднике собрались гости не только из всех районов Пензенской области, но и из соседних регионов: Республики Мордовия, Ульяновской и Нижегородской областей. Гости могли попробовать блюда национальной кухни, посмотреть выступление коллективов, исполняющих песни на мордовском языке.

Фотография: https://penza.er.ru/news/2019/6/25/shemyshejskij-rajon-deputaty-prinyali-uchastie-v-prazdnike-mordovskoj-kultury/

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