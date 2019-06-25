В стратегии национальной безопасности России одно из важнейших направлений нацелено на возрождение исконно российских идеалов, духовности, достойное отношение к исторической памяти. В пресс-службе ЕР отметили, что очень важно, чтобы подрастающее поколение не только хорошо знало историю Отечества, но и умело находить ответы на сложные вопросы современности.

«Школьному педагогу очень важно пробудить в душе ребенка любовь к истории, и, в первую очередь, к отечественной. Без этого просто невозможно воспитать гражданина и патриота», — считает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

По его словам, на предложение проекта «Историческая память» откликнулись все районы Пензенской области, и среди победителей много ребят из дальних районов. Речь идет о Диктанте Победы, который школьники написали 7 мая.

«Пензенская область была отмечена среди семи лучших регионов страны за хорошую организацию и проведение Диктанта Победы. Я уверен, что на следующий год, в канун 75-летия Победы над фашистской Германией, область примет еще более активное участие, и мы подтвердим свои знания истории Отечества и событий Великой Отечественной войны», — сказал Валерий Лидин.