Tele2 приглашает кузнечан в онлайн-парк

C 27 по 30 июня 2019 года Tele2 откроет для жителей Кузнецка онлайн-парк, включающий несколько тематических интерактивных зон. В VR-кинотеатре все желающие смогут посмотреть любимые фильмы на 4G-скоростях при помощи очков виртуальной реальности. В гейм-зоне любители острых ощущений прокачают навыки вождения на гоночном симуляторе.

Гостям онлайн-парка также предложат вывести шарик из лабиринта в игре Sphero, а у стенда с QR-кодами можно будет совершить виртуальное путешествие по уголкам России с помощью высокоскоростного интернета 4G и узнать о выгодных предложениях оператора для звонков в поездках по стране.

Кроме того, на площадке Tele2 расположится стойка, на которой специалисты компании проконсультируют жителей Кузнецка по услугам оператора и помогут подобрать оптимальный тариф в рамках обновленной линейки «Мой Tele2». Помимо прочего, в эти дни при подключении к любому пакетному тарифному плану новых абонентов ждет приятный бонус от компании — 60 ГБ высокоскоростного интернета, которые будут последовательно поступать в течение шести месяцев.

«Нам важно, чтобы абонентам Tele2 всегда было комфортно, поэтому мы поддерживаем их активный образ жизни. В онлайн-парке мы расскажем горожанам о своих продуктах и предложениях, а также соберем обратную связь и, конечно, подарим яркие эмоции и праздничное настроение. Непрерывная коммуникация в рамках различных площадок позволяет Tele2 выстраивать оптимальную стратегию развития и предлагать продукты, соответствующие потребностям абонентов. Приглашаем жителей Кузнецка в наш онлайн-парк за яркими впечатлениями, позитивными эмоциями и приятными бонусами», — подчеркнул коммерческий директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Сергей Гречко.

Онлайн-парк будет работать с 27 по 30 июня на ул. Белинского на парковке у ТРЦ «Гулливер». Интерактивные зоны ждут посетителей по будням с 14.00 до 20.00 и в выходные дни с 12.00 до 20.00. Вход свободный. Возрастные ограничения на мероприятия — 6+.