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Киркоров признался, что Крид «внедрил» в него элексир молодости

25 июня в 13:58 198 просмотров
, который родился в Пензе, отмечает юбилей — звезде исполнилось 25 лет.

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25 июня популярный певец Егор Крид, который родился в Пензе, отмечает юбилей — звезде исполнилось 25 лет.

С круглой датой Егора Крида поздравил Филипп Киркоров. Он адресовал ему теплые слова на своей страничке в Instagram.

«Мой дорогой Егор, красивая дата- 25 лет! Ты прожил уже четверть века. За это довольно короткое время ты стал Большой Звездой, и самое главное — заслуженно! Лично от себя — спасибо за креатив, за талант и «черный» элексир молодости, который ты в меня внедрил, на радость своим и моим поклонникам», — написал король российской поп-сцены.

Филлип Киркоров пожелал артисту творческого долголетия, востребованности и здоровья, подписав сообщение: «Твой Ф. К.».

Многие пользователи присоединились к поздравлению.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/BzHHPvfIJFo/

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