Киркоров признался, что Крид «внедрил» в него элексир молодости

С круглой датой Егора Крида поздравил Филипп Киркоров. Он адресовал ему теплые слова на своей страничке в Instagram.

«Мой дорогой Егор, красивая дата- 25 лет! Ты прожил уже четверть века. За это довольно короткое время ты стал Большой Звездой, и самое главное — заслуженно! Лично от себя — спасибо за креатив, за талант и «черный» элексир молодости, который ты в меня внедрил, на радость своим и моим поклонникам», — написал король российской поп-сцены.

Филлип Киркоров пожелал артисту творческого долголетия, востребованности и здоровья, подписав сообщение: «Твой Ф. К.».

Многие пользователи присоединились к поздравлению.