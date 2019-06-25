Губернатор проехал с инспекцией по пензенским дворам

25 июня губернатор Иван Белозерцев осмотрел дворы, которые ремонтируют в Пензе по программе «Формирование комфортной городской среды». Объезд глава региона начал с ул. Коммунистической.

Во дворе домов № 36, 36а и 49а благодаря программе улучшат условия жизни 500 человек. Общее финансирование составит около 2,5 млн рублей.

В перечень работ входят асфальтирование проезжей части, обустройство тротуаров, установка лавок и урн, организация парковки и др. Кроме того, если жители хотят установить дополнительные объекты, они могут это сделать на условиях софинансирования, внеся 5% от общей стоимости проекта. Такое желание у людей из близлежащих домов есть, в частности, в проект дополнительно включили детскую площадку и парковку.

«Очень хорошо, что жители принимают участие и хотят сделать свой двор лучше», — отметил Иван Белозерцев.

Он обратил внимание на то, что детская площадка нуждается в обновлении: нужно заменить ограждение, убрать вкопанные колеса, посадить деревья. Местный депутат обещал за свои деньги сделать современное покрытие.

Иван Белозерцев отметил, что к работе по благоустройству двора должна подключиться управляющая компания: надо привести в порядок фасады, сделав их в едином стиле, входные группы, доски для объявлений, организовать субботник. Старшая по дому согласилась, что все это необходимо, особенно отметив плохое состояние входных групп.

Глава региона попросил жителей контролировать качество работ и сообщать об увиденных недостатках в мэрию.

Пока Иван Белозерцев осматривал территорию, к нему подошли дети и попросили сделать в их дворе спортивную площадку. Виктор Кувайцев отметил, что место для нее есть, надо, чтобы жители сделали заявку и согласились участвовать финансово. Губернатор предложил еще один вариант: чтобы местный депутат поставил футбольные ворота. Номер телефона народного избранника дадут жителям для связи.

Также глава региона посетил в этот день и другие дворы, в частности, на проспекте Строителей.

Всего, сообщил мэр Виктор Кувайцев, в этом году благоустроят 35 дворов и одну общественную территорию. Сейчас МУП «Пензадормост» уже ведет работы на 12 объектах, в их числе — дворы на ул. Карпинского, 45, 1, 1а, 7, ул. 8 Марта 15, ул. Карла Маркса 12, ул. Спартаковской 18, 26 и др.