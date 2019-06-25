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Жительница Пачелмского района ответит за продажу паленого алкоголя

25 июня в 14:17 164 просмотра

46-летняя жительница Пачелмского района Пензенской области ответит за продажу опасного для жизни спиртного.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что женщина за 75 рублей продала односельчанину бутылку подозрительного алкоголя. Эксперты выяснили, что жидкость была опасна для жизни и здоровья.

По словам сельчанки, спиртное, пять бутылок, она купила на рынке. Одну из них продала знакомому.

Во время расследования выяснилось, что в 2018 году женщина привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу паленого алкоголя. За это ее штрафовали на 30 тысяч рублей. Теперь сельчанка должна будет выполнить 100 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.


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