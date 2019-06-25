В почте Mail.ru отменят пароли

В почтовом сервисе Mail.ru планируют отказаться от использования паролей при входе в аккаунт. Вместо них сотрудники компании намерены пользоваться другими способами авторизации, пишет РИА Новости.

Отмечается, что компания сначала планирует ввести авторизацию через одноразовые коды, полученные по SMS или через push-уведомления. Такой код будет действовать в течение ограниченного времени и только для одной авторизации.

После этого Mail.ru планирует дать пользователям возможность создавать ящики вообще без пароля или отказаться от его использования в ранее созданных ящиках. В дополнение к одноразовым паролям компания будет вводить способы авторизации с помощью физических устройств и биометрических данных.

Отмечается, что так сотрудники сервиса хотят улучшить защиту данных пользователей.