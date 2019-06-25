Жители поселка в Пензенском районе нашли в реке труп

В Пензенском районе следователи проводят проверку по факту смерти 68-летнего мужчины.

Вечером 24 июня жители поселка Ардымский увидели в реке труп мужчины. Известно, что он был болен, его самочувствие могло ухудшиться в любой момент.

«При первоначальном осмотре никаких телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Устанавливаются все обстоятельства гибели пенсионера, после окончания проверки будет принято процессуальное решение.