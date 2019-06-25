Арт-объект «А мы из Пензы» станет украшением форума «iВолга»

Как отметили на страничке форума «ВКонтакте», всего было прислано 52 работы. Среди них эксперты определили 14 лучших по каждому региону. В ходе мероприятия его участники выберут победителя.
На поляне разместятся следующие арт-объекты:
1. Кировская область — «Обыкновенное искусство».
2. Пермский край — «Письма счастья».
3. Республика Мордовия — «Слышу».
4. Удмуртская Республика — «100 лет Калашникову».
5. Нижегородская область — «МолодежНО».
6. Республика Башкортостан — «Молодежь Башкортостана».
7. Самарская область — «Иви».
8. Ульяновская область — «Гнездо 2.0».
9. Оренбургская область — «В ритме Оренбуржья».
10. Республика Марий Эл — «В гостях у Марийской сказки».
11. Чувашская Республика — «Воздух и отдых».
12. Республика Татарстан — «Молодежь Татарстана».
13. Саратовская область — Декоративная лавочка «Мост Саратов-Энгельс».
14. Пензенская область — «А мы из Пензы».
В пояснении сказано, что арт-объект будет представлять собой стелу, состоящую из трех атрибутов Пензенской области: ласточки, карты региона и надписи «А мы из Пензы».
Напомним, молодежный форум «iВолга 2.0.» пройдет в Самарской области с 23 по 31 июля.