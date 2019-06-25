Арт-объект «А мы из Пензы» станет украшением форума «iВолга»

Завершился региональный этап конкурса арт-объектов, которые установят на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» (18+). Стало известно, какой проект представят пензенцы.

Как отметили на страничке форума «ВКонтакте», всего было прислано 52 работы. Среди них эксперты определили 14 лучших по каждому региону. В ходе мероприятия его участники выберут победителя.

На поляне разместятся следующие арт-объекты:

1. Кировская область — «Обыкновенное искусство».

2. Пермский край — «Письма счастья».

3. Республика Мордовия — «Слышу».

4. Удмуртская Республика — «100 лет Калашникову».

5. Нижегородская область — «МолодежНО».

6. Республика Башкортостан — «Молодежь Башкортостана».

7. Самарская область — «Иви».

8. Ульяновская область — «Гнездо 2.0».

9. Оренбургская область — «В ритме Оренбуржья».

10. Республика Марий Эл — «В гостях у Марийской сказки».

11. Чувашская Республика — «Воздух и отдых».

12. Республика Татарстан — «Молодежь Татарстана».

13. Саратовская область — Декоративная лавочка «Мост Саратов-Энгельс».

14. Пензенская область — «А мы из Пензы».

В пояснении сказано, что арт-объект будет представлять собой стелу, состоящую из трех атрибутов Пензенской области: ласточки, карты региона и надписи «А мы из Пензы».

Напомним, молодежный форум «iВолга 2.0.» пройдет в Самарской области с 23 по 31 июля.