В Пензе экс-начальника автохозяйства УМВД подозревают в крупном мошенничестве

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника «Центра хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД России по Пензенской области» и других соучастников по факту мошенничества с использованием служебного положения.

По данным следствия, мужчина организовал заключение госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов с одной из организаций.

«С октября по декабрь 2017 года начальник автохозяйства вместе с группой лиц похитил деньги Центра хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД. Всего — более 13 млн рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Оплата поставок нефтепродуктов осуществлялась по подложным документам. Фактически товар не поступал, а деньги перечислялись.

Бывшего начальника автохозяйства УМВД задержали. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Все причастные к совершению преступления устанавливаются, расследование продолжается.