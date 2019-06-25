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В Пензе экс-начальника автохозяйства УМВД подозревают в крупном мошенничестве

25 июня в 16:06 252 просмотра
«Центра хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД России по Пензенской области» и других соучастников по факту мошенничества с использованием служебного положения.

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В Пензе возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника «Центра хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД России по Пензенской области» и других соучастников по факту мошенничества с использованием служебного положения.

По данным следствия, мужчина организовал заключение госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов с одной из организаций.

«С октября по декабрь 2017 года начальник автохозяйства вместе с группой лиц похитил деньги Центра хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД. Всего — более 13 млн рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Оплата поставок нефтепродуктов осуществлялась по подложным документам. Фактически товар не поступал, а деньги перечислялись.

Бывшего начальника автохозяйства УМВД задержали. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Все причастные к совершению преступления устанавливаются, расследование продолжается.


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