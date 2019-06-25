В Пензе экс-начальника автохозяйства УМВД подозревают в крупном мошенничестве

По данным следствия, мужчина организовал заключение госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов с одной из организаций.
«С октября по декабрь 2017 года начальник автохозяйства вместе с группой лиц похитил деньги Центра хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД. Всего — более 13 млн рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Оплата поставок нефтепродуктов осуществлялась по подложным документам. Фактически товар не поступал, а деньги перечислялись.
Бывшего начальника автохозяйства УМВД задержали. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Все причастные к совершению преступления устанавливаются, расследование продолжается.