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Во вторую смену в лагерях отдохнут около 9500 юных пензенцев

25 июня в 15:59 122 просмотра

В Пензенской области стартовала вторая смена летней оздоровительной кампании. К работе приступили 113 лагерей.

Из них — 64 пришкольных, 18 загородных, 27 лагерей труда и отдыха, два санаторно-оздоровительных и два палаточных. В пресс-службе регионального минобразования отметили, что все они получили положительно санитарно-эпидемиологическое заключение.

Всего во второй поток в оздоровительные учреждения отправились 9419 детей. Все они примут участие в спортивных и тематических сменах, посвященных Году театра и 80-летию Пензенской области.

На базе «Солнечной долины» откроется смена для 500 детей, она организована совместно с российским военно-историческим обществом. Там ребят с помощью игр, квестов и конкурсов познакомят с достижениями выдающихся полководцев, расскажут им о крупнейших военных событиях в стране.

Все вопросы по организации летнего отдыха детей можно задать по телефонам: 52−30−47 и 56−58−50.


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