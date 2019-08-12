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Замена коленного сустава. О каких рисках вы должны знать и как получить квоту

12 августа в 05:00 666 просмотров
, туберкулез и онкологию. Этому недугу подвержен каждый четвертый россиянин*, причем минимум 50% случаев заболеваний приходятся на колени**. Увы, некоторые болезни, такие как артроз, неизлечимы, и единственный способ сохранить возможность самостоятельно передвигаться — поставить эндопротез. Но является ли операция по замене сустава панацеей?

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Болезни суставов по распространенности давно обогнали сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез и онкологию. Этому недугу подвержен каждый четвертый россиянин*, причем минимум 50% случаев заболеваний приходятся на колени**. Увы, некоторые болезни, такие как артроз, неизлечимы, и единственный способ сохранить возможность самостоятельно передвигаться — поставить эндопротез. Но является ли операция по замене сустава панацеей?

О видах патологий коленных суставов, стадиях и методах лечения самого распространенного заболевания — артроза, основаниях для операции и ее рисках, а также о том, что нужно для получения квоты на эндопротезирование, ИА «Пенза-Пресс» рассказал главный травматолог региона, завотделением травматологии и ортопедии областной больницы им. Н. Н. Бурденко Андрей Кибиткин.

Какие бывают патологии коленного сустава?

Патологии коленного сустава разнятся в зависимости от возрастных периодов жизни человека.

— В молодости

Заболевания коленного сустава могут быть связаны с активностью человека в молодом возрасте. К сожалению, обратная сторона активного образа жизни — это зачастую травмы, особенно у тех, кто занимается игровыми видами спорта, или у профессиональных спортсменов. Надо понимать, что не от любого спорта люди становятся здоровее. К сожалению, у тех, кто бегает марафоны, повышен риск повреждения коленного сустава.

Здесь речь может идти о повреждении либо менисков [внутренний и наружный хрящи в коленном суставе, имеющие каждый форму лунного серпа], либо связок. И те, и другие призваны обеспечить стабильность коленного сустава. Они повреждаются в результате резких движений и силового воздействия.

— В зрелом возрасте (от 40−50 лет)

По мере взросления уменьшается активность пациентов, они менее подвержены спортивным нагрузкам. Изменяется их неврологический статус, может появиться неуверенность в походке, мышечная атрофия. Начинают преобладать заболевания, которые сопряжены с возрастными изменениями. Обменные процессы меняются.

Кроме того, в зрелом возрасте начинают проявляться генетические предрасположенности, если они имеют место. В основном, это больше по женской линии передается — от мам, бабушек. Если у них были какие-то проблемы, то надо понимать, что есть вероятность проявления наследственности.

Также к этому периоду жизни могут дать о себе знать травмы, полученные в молодости, даже если они были пролечены. К сожалению, на идеальное восстановление трудно рассчитывать, зачастую приходится удалять поврежденные участки, например, те же мениски. Сейчас есть технологии, которые позволяют сделать шов мениска, но это возможно только при свежей травме и при определенных видах разрывов.

Большую роль играют возрастные проблемы — так называемые дегенеративные [от «дегенерация» — разрушение]. Одно из самых распространенных заболеваний — это артроз коленных суставов, или гонартроз.

Встречается и асептический (безбактериальный, без воспаления) некроз. Пока неизвестно, как именно провоцируется это заболевание, но однозначно причина — в неправильном кровоснабжении. Пациент чувствует боль, которая практически ни от чего не проходит, временно могут помочь лишь обезболивающие нестероидные препараты. Здесь задача для врача и пациента — вовремя выявить заболевание, оно очень похоже на артроз. Встречается оно сравнительно нечасто: соотношение некроза к артрозу — примерно 1 к 20, не чаще.

Как диагностировать артроз?

Чтобы диагностировать артроз, как и любое другое заболевание коленного сустава, обязательно необходимо сделать рентген перед походом к врачу. Зачастую пациенты вместо него делают МРТ. Но нужно понимать, что это совершенно разные исследования, причем базовым и менее дорогостоящим является рентгенологическое. Часто его бывает достаточно для постановки диагноза, а МРТ делать и вовсе не нужно.

Стадии и лечение артроза

На первой и второй стадиях этого заболевания лечение ведется исключительно консервативное. На этих этапах человек чувствует боль и может слышать хруст в суставе.

Консервативное лечение — менее агрессивное. Оно состоит из нескольких основных частей. Первая — это лечение, которое направлено на то, чтобы облегчить состояние пациента, уменьшить отечность и болевой синдром, увеличить активность. Это базовая терапия противовоспалительными нестероидными (негормональными) средствами, физиопроцедуры (лазерное воздействие, переменное магнитное поле и фонофорез — ультразвуковое воздействие).

И вторая — лечение, направленное на то, чтобы улучшить прогноз самого заболевания. Это всевозможные хондропротективные терапии. Хондропротекторы — вещества, не так давно появившиеся на медицинском рынке. Можно уверенно сказать, что регулярное их применение замедлит развитие артроза и достигнет того состояния, когда надо делать операцию, гораздо позже. А если их не применять, то артроз будет развиваться по заданному ритму.

Кроме того, некоторое время назад появились протезы синовиальной жидкости. Это не страшная железяка, которая надевается на ногу, а шприц с набранной медикаментозной субстанцией, которая в себя включает структурные элементы хряща. Конечно, информация о том, что хрящ восстанавливается, растет, - к сожалению, пока лишь реклама. Но это вещество замедляет разрушение, это правда.

К сожалению, если процесс стартовал, то полностью вылечить артроз уже невозможно. Нет таких устройств, процедур и лекарств, нет такой хирургии, которая сохранила бы сустав или, к примеру, вернула его из третьей стадии в первую. Увы, сегодня это невозможно.

Однако можно рассчитывать на светлые промежутки. Чем меньше стадия, тем они длиннее. Помощь оказали пациенту — он ушел довольный, и повторный визит на начальных стадиях он может совершить через год-два. Это реально, если пациент придерживается рекомендаций врача по режиму активности.

Как правило, все консервативное лечение эффективно до третьей стадии артроза. Дальше эффект от применяемых средств падает, доктор и пациент начинают задумываться об оперативном вмешательстве. Если полностью заменить сустав, это решит проблемы, связанные с артрозом.

Какие риски связаны с операцией по замене коленного сустава?

Однако на смену этим проблемам приходят другие, связанные с имплантатом. Врачи не скрывают от пациентов, которые идут на операцию, что есть риски.

Нет такой догмы, что с наступлением третьей стадии артроза необходимо идти на операцию. Нередко случается так, что ее зарабатывают пациенты молодого возраста. Или люди с третьей стадией получают лечение, и им его хватает для нормального самочувствия надолго. Таких пациентов не надо оперировать.

Почему? Операция, конечно, избавляет пациента от большинства проблем, с которыми он сталкивается: увеличивает объем движений, нога становится ровной, боль исчезает.

Но всем известно, что могут быть инфекционные осложнения. Любой имплантат имеет повышенную подверженность рискам инфицирования. Иначе говоря, он может не прижиться. И останется один выход — убрать его и заменить.

Другие риски — кровотечения, которые могут носить достаточно серьезный характер, неврологические осложнения. Во время операции могут повредиться какие-то нервные структуры. В послеоперационный период также может возникнуть тромбоз.

Конечно, врачи знают обо всех этих проблемах и принимают целый ряд мер для того, чтобы их избежать. Общемировая статистика, в которую укладываются и российские травматологи, — это 1% неудовлетворительных результатов, если говорить об инфекционных осложнениях.

В отдаленном послеоперационном периоде также есть свои риски. Может быть поздняя инфекция — спустя год, пять лет и даже семь, к примеру. Эти риски остаются на всю жизнь. Это связано с тем, что искусственный сустав не изолирован от всего организма. Даже если он прижился, стабилен и функционирует, не нужно забывать о том, что есть входные источники инфекций. Например, человек может заболеть ангиной. Вопреки всем усилиям иммунной системы, через кровоток инфекция может попасть в область сустава и там развиться.

Также надо помнить о том, что у эндопротеза есть средний срок службы — около 15 лет. Поэтому чем позже вы его поставите, тем меньше операций в дальнейшем у вас будет.

Очереди на эндопротезирование коленного сустава в Пензенской области

В настоящее время в очереди на операцию по замене коленного сустава состоит порядка 600−700 человек в Пензенской области, эта процедура — квотируемая. В год в регионе ставят порядка 300 эндопротезов коленного сустава, то есть можно посчитать, что очередь — на несколько лет вперед.

Пациенту также всегда предлагают альтернативные варианты. Например, направляют на операции и в федеральные центры, чаще всего — в Чебоксары. Более тяжелые случаи — в Санкт-Петербург. Некоторые выбирают московские клиники.

Однако это, увы, не значит, что операцию сделают раньше. В Пензенской области оперируют в областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко и в городской клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина. Операция — высокотехнологичная, требует высокого уровня знаний и навыков, и в регионе не больше шести-восьми человек могут ее провести.

Если человек не готов ждать несколько лет, он может прооперироваться платно вне очереди. Такая услуга может быть оказана в областной больнице им. Бурденко. Цена в Пензенской области и в ближайших регионах начинается от 160 тысяч рублей.

Как получить квоту на замену коленного сустава?

1. Необходим видит к специалисту — травматологу-ортопеду, он может направить на операцию. Но врач должен понимать, что это ответственное решение, которое говорит о его квалификации и компетенции. К сожалению, такое бывает, что на операцию поступают пациенты, а хирург видит, что она им не нужна. Такое бывает, к счастью, редко, и в дальнейшем с такими специалистами ведется работа в личном порядке.

2. Нужна выписка из амбулаторной карты по месту жительства от врача-терапевта, который ведет пациента.

3. Также необходимо написать заявление в министерство здравоохранения региона, поскольку очередь формируется там.

* По данным исследования Всемирной организации здравоохранения

** Информация предоставлена Андреем Кибиткиным

Фотография: Фото Анны Балашовой, скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/колено-tapen-массаж-плечо-человек-2768834/

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