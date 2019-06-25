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«Дамате» стала постоянным спонсором команды по дартсу

25 июня в 16:41 66 просмотров
«Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, стала спонсором команды по дартсу детско-юношеской спортивной школы Колышлейского района Пензенской области.

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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, стала спонсором команды по дартсу детско-юношеской спортивной школы Колышлейского района Пензенской области.

Соревнования прошли в Италии. Воспитанница ДЮСШ Ксения Моисеева в составе сборной России завоевала «бронзу» на чемпионате и первенстве Европы. Это первый крупный успех пензенских юниоров в этой дисциплине на международном уровне.

Уже в начале игровой недели Ксения делала успехи, ее триумф состоялся в заключительном и самом престижном дне соревнований. Спортсменка обошла более титулованных игроков, пропустив вперед представительницу Чехии и хозяйку соревнований.

Коллектив и руководство компании «Дамате» поздравляет девушку с медалью и желает дальнейших спортивных побед.

Напомним, группа компаний «Дамате» реализует в Пензенской области проект по выращиванию и переработке мяса индейки с 2012 года. Компания ведет активную деятельность в шести районах. В Колышлейском расположены площадки по подращиванию молодняка птицы, поля с посевами и элеватор — на объектах работают 183 человека.

«Дамате» участвует и в социальном развитии района. Весной там введен в эксплуатацию административно-бытовой комплекс для проживания сотрудников. Кроме этого, компания поддерживает развитие детского спорта, с начала 2019 года выступая постоянным спонсором подростковой секции по дартсу.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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