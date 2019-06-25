Белозерцев поручил проанализировать ситуацию с вывозом мусора
Молодые родители из Пензы рассказали, где лучше всего жить с детьми
Пензенцев приглашают окунуться в волшебство
Рецензия на сериал «Чернобыль»
Наши новости
В Пензе экс-начальника автохозяйства УМВД подозревают в крупном мошенничестве
Тамалинца подозревают в истязании сына
В Пензе мужчина заложил в ломбард собственность работодателя
Пензенец нарушил закон, пытаясь защитить жену от родственников
Прокурор попросил посадить Ширшину на три года в тюрьму
Валерий Савин: Я не понимаю, в чем меня обвиняют
В Пензенской области на пожилого рыбака завели дело
Житель Пачелмского района получил срок за похищение денег сестры
Мошенники выманивают деньги у пензенцев под новым предлогом
В Никольском районе мужчина отдал деньги за фейковые водительские права

Кузнечанка лишилась более полутора миллионов в надежде на компенсацию за БАДы

25 июня в 17:15 306 просмотров

53-летняя жительница города Кузнецка Пензенской области стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По сведениям полицейских, пензячка в 2018 году заказывала через интернет БАДы, для этого оставляла на сайте реквизиты паспорта. Недавно ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Следственного комитета Москвы. Она сообщила, что ей положена компенсация за ранее приобретенный товар — 720 минимальных размеров оплаты труда [это более восьми миллионов рублей].

Чтобы получить сумму, требовалось оплатить страховку за исковое заявление, госпошлину, доставку денег курьерской службой и нанять адвоката. После этого незнакомка сказала, что также нужно срочно пройти медкомиссию. Однако пензячка не могла сделать это в ближайшее время, поэтому лжесотрудница предложила сделать это заочно за 132 тысячи рублей.

«Потом женщине необходимо было оплатить налог 800 тысяч рублей, чтобы инкассаторы привезли ей деньги. Звонившие каждый раз озвучивали ей различные предлоги, по которым надо было перечислять деньги. Почти за три недели она осуществила не менее десяти переводов на определенный счет на общую сумму более 1 млн 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Деньги для переводов женщина занимала у знакомых и родственников, которые не знали, на что они нужны. Но компенсации за добавки она так и не получила.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...