Кузнечанка лишилась более полутора миллионов в надежде на компенсацию за БАДы

По сведениям полицейских, пензячка в 2018 году заказывала через интернет БАДы, для этого оставляла на сайте реквизиты паспорта. Недавно ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Следственного комитета Москвы. Она сообщила, что ей положена компенсация за ранее приобретенный товар — 720 минимальных размеров оплаты труда [это более восьми миллионов рублей].

Чтобы получить сумму, требовалось оплатить страховку за исковое заявление, госпошлину, доставку денег курьерской службой и нанять адвоката. После этого незнакомка сказала, что также нужно срочно пройти медкомиссию. Однако пензячка не могла сделать это в ближайшее время, поэтому лжесотрудница предложила сделать это заочно за 132 тысячи рублей.

«Потом женщине необходимо было оплатить налог 800 тысяч рублей, чтобы инкассаторы привезли ей деньги. Звонившие каждый раз озвучивали ей различные предлоги, по которым надо было перечислять деньги. Почти за три недели она осуществила не менее десяти переводов на определенный счет на общую сумму более 1 млн 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Деньги для переводов женщина занимала у знакомых и родственников, которые не знали, на что они нужны. Но компенсации за добавки она так и не получила.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.