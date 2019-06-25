Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей

Оператор мобильной связи Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» получили 354 заявки на участие в V Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей. Авторы бизнес-идей поборются за гранты в размере до 1,2 млн рублей.

С 15 марта социальные предприниматели со всей России присылали на конкурс «Навстречу переменам-2019» проекты, где представили эффективные способы решения проблем детства в регионах. Всего поступило 354 заявок — это почти на 20% больше, чем в прошлом году (298 проектов).

Самой многочисленной стала номинация «Инновационный проект» — ее выбрали почти 55% участников (194 заявки). Еще 122 социальных предпринимателя определили свой проект как «Локальный», а 38 заявок поступило в номинацию Digital. В результате многоступенчатого отбора и очных презентаций из них будут выбраны лучшие проекты, создающие новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей в разных регионах страны. Победители получат поддержку со стороны фонда и его партнеров, а также гранты в размере до 1,2 млн рублей

В 2019 году география конкурса расширилась — в нем приняли участие социальные предприниматели из большинства регионов России. Лидерами по количеству проектов стали регионы Поволжья. На втором месте по числу участников оказался Северо-Запад, а на третью позицию по количеству поданных заявок вышли социальные предприниматели из Сибири. В целом география заявок распределилась так:

● Волга — 60 заявок,

● Северо-Запад — 58 заявок,

● Сибирь — 45 заявок,

● Москва и область — 41 заявка,

● Урал — 41 заявка,

● Дальний Восток — 39 заявок,

● Юг — 29 заявок.

● Центр — 24 заявки,

● Черноземье — 17 заявок.

Основные темы представленных проектов — обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение досуга детей в селах, адаптация выпускников детских домов, профилактика вредных привычек и др.

Члены жюри оценивают каждую заявку по трем критериям: острота выявленной детской проблемы в регионе, инновационность предложенного решения, потенциал автора идеи или руководителя организации.

Конкурс проходит в несколько этапов:

26 июня — 5 июля — чтения заявок, в ходе которых сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;

5 июля — 30 июля — представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой проводится административная проверка достоверности предоставленной информации;

15 августа — 1 ноября — участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1−2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;

20 ноября финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри. В его состав входят генеральный директор Tele2Сергей Эмдин, директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word Ирина Гофман и председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам"Татьяна Бурмистрова. Также социальные проекты оценивает детское жюри.

Все финалисты примут участие в программе поддержки проектов «Инкубатор». Она включает образовательные курсы по темам: социальное воздействие, социальное проектирование, финансы, маркетинг. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и помощь в продвижении проектов, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда. При этом участники программы попадают в сообщество предпринимателей-единомышленников, где обмениваются знаниями и опытом.