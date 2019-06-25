В одном из сетевых магазинов Пензы продали алкоголь ребенку

25 июня в Пензе провели мониторинг торговых объектов, где реализуется алкогольная продукция.

Как сообщает пресс-центр облправительства, объекты торговли и питания проверяли члены Общественной палаты региона, общественного молодежного совета при Гордуме, общественного совета при управлении общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Был установлен факт продажи алкоголя несовершеннолетним в одном из сетевых магазинов в Октябрьском районе. Общественные инспекторы провели разъяснительную работу об ответственности за продажу спиртного детям.

Мониторинг по выявлению незаконного оборота алкоголя будет продолжен и усилен, особенно в период летних каникул, отмечает пресс-центр.