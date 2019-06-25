Белозерцев поручил проанализировать ситуацию с вывозом мусора
Молодые родители из Пензы рассказали, где лучше всего жить с детьми
Пензенцев приглашают окунуться в волшебство
Рецензия на сериал «Чернобыль»
Наши новости
Фельдшер из совхоза им. Калинина уволилась после министерской проверки
Пензенцам рассказали, кто сможет купить билет на поезд со скидкой
Из Пензенской области стали меньше уезжать
Как преобразится хирургический корпус офтальмологической больницы в Пензе?
Во вторую смену в лагерях отдохнут около 9500 юных пензенцев
Зареченец пожаловался на 20 сломанных автобусов
Жительница Пачелмского района ответит за продажу паленого алкоголя
Губернатор проехал с инспекцией по пензенским дворам
Tele2 приглашает кузнечан в онлайн-парк
В Пензе борцы с наркоманией приглашают на зарядку и флешмоб

В одном из сетевых магазинов Пензы продали алкоголь ребенку

25 июня в 18:43 246 просмотров
, где реализуется алкогольная продукция.

" data-title="В одном из сетевых магазинов Пензы продали алкоголь ребенку — Пенза-пресс, рунет за день">

25 июня в Пензе провели мониторинг торговых объектов, где реализуется алкогольная продукция.

Как сообщает пресс-центр облправительства, объекты торговли и питания проверяли члены Общественной палаты региона, общественного молодежного совета при Гордуме, общественного совета при управлении общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Был установлен факт продажи алкоголя несовершеннолетним в одном из сетевых магазинов в Октябрьском районе. Общественные инспекторы провели разъяснительную работу об ответственности за продажу спиртного детям.

Мониторинг по выявлению незаконного оборота алкоголя будет продолжен и усилен, особенно в период летних каникул, отмечает пресс-центр.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...