В Пензе определили самых веселых и находчивых (видео)

В киноконцертном зале прошел музыкальный фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Пензенской области». За главный приз, большой росток в золотом, боролись десять лучших команд. Специальными гостями фестиваля стали представители Высшей лиги КВН: команды «Так-то» из Красноярска и «НАТЕ» из станицы Брюховецкая Краснодарского края.

Против команд-многолетников выступили и сборная школьников, и команда-дуэт, и «Сборная спортсменов». Ей всего год, но качество шуток оказалось на уровне.

«Выступили на фестивале в Пензе, сейчас принимаем участие в кубке губернатора и надеемся пройти в сезон. Шутим именно про спорт, берем массой, много интересного: танцы, гимнастки», — рассказали игроки команды КВН «Сборная спортсменов» Даниил Холочкин и Андрей Левин.

Открытием стала и в прямом смысле слова особенная команда «Сурская матрешка». Их остроумию и смеху не помешал ни возраст, ни стереотипы об ограниченных возможностях.

«Мы с апреля всего-навсего существуем как команда. Дебютировали в Саратове, там мы заняли первое место, потом нас пригласили сюда», — сказала капитан команды КВН «Сурская матрешка» общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Пензенской области Галина Курбатова.

Формат фестиваля — музыкальный, а посвятили его предстоящему Дню молодежи. В зале — первые лица области.

«Поздравляю вас с наступающим праздником. Хорошего отдыха. Молодежь — это наше будущее, всего вам самого лучшего», — пожелал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Стимулом для команд стали приглашенные гости. Команда «Сурский край» — она состоит из именитых пензенских КВНщиков, и две команды из Высшей лиги клуба веселых и находчивых с простыми эмоциональными названиями — «Так-то» и «НАТЕ».

«Кто сколько играет в КВН. Паша — 15 лет, Валдис — год. Он случайно появился. Я все знаю о Пензе. Например, почему бытуем мнение, что здесь самые красивые девушки живут. Давным-давно, при Екатерине II, сюда в сосновые леса приезжали моряки рубить доски для мачт, и императрица отправляла сюда самых красивых девушек с России», — рассказал капитан команды «НАТЕ» Сергей Малофеев.

По итогам фестиваля «Большой росток в светлом» выиграла команда «Большая сборная Ундервуд», «Большой росток в темном» жюри присудило команде «Сборная школ», а кубок губернатора достался команде «Шарашкина контора «7 бит» из Пензенского государственного университета.

Телеканал «Экспресс» выступил информационным партнером фестиваля КВН. Смотрите трансляцию кубка губернатора 13 июля (12+) сообщает телеканал «Экспресс».