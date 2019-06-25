Пензенских предпенсионеров обучат востребованным профессиям (видео)

Жителям Пензенской области предпенсионного возраста предлагают снова сесть за парты. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» их собираются обучить профессиям, востребованным на рынке труда. Желающие могут стать поварами, бухгалтерами, электромонтерами, операторами ЭВМ, лифтерами и парикмахерами.

Учиться никогда не поздно, в этом уверена Марина Барышникова. Пензячка не стала упускать возможность записаться на курсы поварского дела, организованные в регионе в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Она всегда любила готовить и даже мечтала работать поваром, но до последнего не было возможности.

«Повар — это творец. Всегда очень интересно что-то сотворить своими руками. Я очень многое для себя почерпнула. Научилась правильно готовить первые, вторые блюда, закуски, выпечку. И на рынке труда это востребованная профессия», — сказала она.

Теперь она может с легкостью приготовит ароматный жульен, наваристый борщ и несколько вариантов окрошки. Вместе с Мариной Барышниковой поварскому делу обучилось около десяти пензенцев. Трудоустройство возрастных специалистов — серьезная проблема не только для российского рынка труда, но и для большинства развитых стран мира. Чтобы ее решить, был запущен федеральный проект.

«Мы предлагаем обучиться бесплатно за счет средств бюджета на различные специальности, которые они могут выбрать сами, или, если они затрудняются, помогаем им. На время обучения граждане предпенсионного возраста, которые не имеют работы, обеспечиваются материальной поддержкой, стипендией, в размере 11 тысяч 280 рублей», — рассказала специалист городского центра занятости населения Пензы Лариса Ходокова.

Жителей области предпенсионного возраста также планируют обучать профессиям лифтера, оператора ЭВМ, парикмахера, водителя-погрузчика, портного и бухгалтера. После прохождения курсов выпускникам будут выдать сертификаты государственного образца — свидетельства, которые позволят им работать по новой специальности. Проект рассчитан до 2024 года сообщает телеканал «Экспресс».