Фельдшер из совхоза им. Калинина уволилась после министерской проверки (видео)

Очередная министерская проверка чуть не стала причиной закрытия фельдшерско-акушерского пункта в совхозе имени Калинина Каменского района Пензенской области. По словам местных жителей, в ходе рядовой инспекции фельдшеру высказали претензии относительно плачевного состояния здания, в котором размещен ФАП, после чего женщина написала заявление об уходе. Жители поселка встали горой на защиту родного медработника и обратились в редакцию телеканала «Экспресс» с просьбой как-то повлиять на происходящее. Съемочная группа попыталась на месте разобраться в ситуации.

Даже 30-градусная жара не смогла заставить жителей совхоза имени Калинина отменить сбор возле местного дома культуры. Не удивительно, ведь под угрозой оказались жизнь и здоровье каждого сельчанина. После очередной инспекции вышестоящего руководства местный фельдшер решила сложить с себя полномочия и написала заявление об увольнении. Причина, считают местные, — в том, что проверяющие сделали женщине массу замечаний, которые никак не относятся к ее прямым профессиональным обязанностям.

«Например, что не отремонтировала унитазы, что крыша течет. Она 40 лет там проработала, на пенсии сейчас, но продолжает трудиться. И что, ей теперь лазить по верхотурам? Это не дело», — отметил житель совхоза имени Калинина Анатолий Румянцев.

«Это не квалифицированный человек на нее начал грязь лить. Если бы она знала трудности крестьянские, то не стала бы так говорить», — сказала жительница совхоза имени Калинина Антонина Капустина.

В одном здании с фельдшерско-акушерским пунктом находятся почта и магазин. Калининцы уверяют, крыша уже давно течет во всех помещениях. По этому поводу медработнику пункта уже выносили замечания, два года назад. После чего предыдущий фельдшер уволился. Тогда в ФАП устроилась местная жительница с 40-летним опытом работы в медицине Ольга Ивановна Терякова. Калининцы говорят, таких врачей еще надо поискать: чуткая, внимательная, готова прийти на помощь в любое время суток.

«У нас сосед чуть не умер весной. У него — сахарный диабет, он приехал из Москвы. Упал сахар, уже локти не разгибались. Если бы не Ольга Ивановна, его бы уже не было. Молодой, 50 лет всего», — рассказала жительница совхоза имени Калинина Валентина Фрольцева.

«День медработника был, она три часа сидела у Нины Карповны [местная жительница], потом вызвала «скорую», отправила ее в больницу», — рассказала жительница совхоза Нина Селиверстова.

«Отличная женщина. А кто ездит проверять, их гнать надо из больницы или заставить в деревне поработать», — сказал житель совхоза имени Калинина Анатолий Румянцев.

Претензии в адрес Ольги Ивановны жители восприняли как личную обиду и решили всем поселком встать на защиту женщины. Обсудить судьбу местной медицины собрались в доме культуры, куда и пригласили съемочную группу телеканала «Экспресс». На встречу также прибыли представители местной и районной администраций. Выяснилось, что конфликт успели урегулировать до приезда журналистов: фельдшера уговорили остаться, а на ремонт ФАПа изыскали деньги в местном бюджете.

«Думаю, что через несколько дней начнем ремонт. Крышу исправим, в помещении наведем порядок. Сегодня провели переговоры с работником пункта, он останется. Население не оставим без медицины», — рассказал глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

«В бюджет сельсовета на 2019 год заложено 400 тысяч рублей на ремонт крыши и частично фасада здания. Лимиты на это есть, сейчас получим смету, объявим аукцион, и до конца третьего квартала крыша будет отремонтирована», — сказал глава администрации Каменского сельсовета Виталий Жиганов.

Сельский медик, благодаря которому на состояние ФАПа и обратили внимание, не пришла на народное собрание. Ее застали за домашними делами. Ольга Ивановна заверила, что не бросит пациентов и дождется обещанного ремонта.

«Все про эту проблему знают, сегодня уже глава заверил, что точно отремонтируют. Мне два года до этого обещали. Меня же в этом и обвинили, что я ничего не сделала, потому что не хотела. Я пообещала, что останусь пока до отпуска, пусть ищут замену, мне 60 лет в 2019 году, когда-то все равно уйду», — сказала она.

Пока фельдшерско-акушерский пункт совхоза имени Калинина вернется к привычному режиму работы. А телеканал «Экспресс» будет следить за дальнейшим развитием ситуации сообщает телеканал «Экспресс».