За первый месяц лета в Кузнецке преобразились 8 дорог (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области июнь стал месяцем интенсивной работы дорожных организаций. Сейчас идет их приемка объекта. Свои выводы сделал и глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский, который в ходе рабочей поездки осмотрел каждый из отремонтированных участков.

За первый месяц лета в Кузнецке преобразились восемь дорог. Три участка, где производилась укладка асфальта, уже приняты комиссией. Еще по двум выводы будут сделаны на этой неделе. На остальных улицах завершается монтаж заездных карманов у остановочных павильонов, на очереди — нанесение дорожной разметки. По словам Сергея Златогорского, подрядчики работают без нарушения графика.

«Какой смысл делать зимой, осенью? Люди должны пользоваться дорогами. Работам ничего не мешало. Мы своевременно провели торги, заключили договоры. Подрядчики все молодцы, добросовестно выполнили свою задачу», — сказал он.

В ходе поездки глава администрации Кузнецка также осмотрел участки, отремонтированные с использованием асфальтной крошки, которая образовалась после фрезерования старого дорожного покрытия. Ее уложили на территории возле образовательных учреждений и детской больницы. Более крупные фракции асфальта тоже пошли в дело. Их использовали при оборудовании противопожарных пирсов на реке Труев. В ближайшее время будут сформированы планы по ремонту на 2020 год.

«У нас есть проектная документация на улицу Орджоникидзе. Будем строить. На улицу Тухачевского должны в ближайшее время получить документацию», — рассказал Сергей Златогорский.

Большая часть работ по укладке асфальта в Кузнецке уже выполнена. Дорожникам осталось отремонтировать около 20% от запланированного на 2019 год объема сообщает телеканал «Экспресс».