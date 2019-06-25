Губернатор поздравил выпускников пензенского колледжа искусств (видео)

На входе в филармонию — персонажи венецианского карнавала, в фойе — живая музыка. Событие, которого ждали так давно, наконец-то произошло. 78 выпускников пензенского колледжа искусств вступили в новую жизнь.

«Пензенский колледж искусств является определенным центром культуры, поэтому, проводя это мероприятие так открыто, в таких больших красивых стенах, нам бы хотелось привлечь внимание жителей города. Они должны видеть это», — сказала врио директора пензенского колледжа искусств Людмила Самойлина.

«На самом деле даже не осознаешь, что выпускаешься. Как будто все сначала начинается. Огромное спасибо всем педагогам, преподавателям, родителям, всем зрителям, которые пришли сегодня на нас посмотреть. Это очень ответственно и волнительно», — сказала выпускница пензенского колледжа искусств Елена Лязина.

Торжественный вечер открылся под звуки музыкальной шкатулки. Именно с ней сравнивают колледж искусств его педагоги и студенты. Этот старинный музыкальный инструмент, несмотря на кажущуюся простоту, — сложный механизм, где каждая деталь имеет свое значение. Главные слова на торжестве были адресованы, конечно, выпускникам.

«Через песни, танцы, музыку вы делаете людей лучше, краше. Вы меняете наши души. Спасибо вашим родителям и учителям. Счастья вам, любви, благополучия, настроения хорошего», — пожелал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В этот вечер чествовали не только выпускников, но и тех, кто передавал им свои знания и опыт. Лучшие педагоги колледжа искусств получили из рук губернатора и председателя Законодательного Собрания благодарственные письма. После торжественной части наступил самый ответственный момент — выступление студентов и выпускников. В разноцветном калейдоскопе музыкальных номеров соединились вокальное и хоровое пение, театральное и хореографическое искусство, народная и классическая музыка сообщает телеканал «Экспресс».