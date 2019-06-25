Яма растет. Пензенец рассказал о провалившейся дороге на ул. Тухачевского

Пензенец пожаловался на проваливающийся асфальт на проезжей части по ул. Тухачевского. По мнению горожанина, яма может спровоцировать ДТП.

Об этом он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«23.06.2019 начал проваливаться асфальт у люка на проезжей части по ул. Тухачевского, 66. Сейчас размеры этого провала — глубина примерно 25−30 см, ширина 30−40 см. По этой дороге и полосе очень быстро едут машины разной массы, кто-то успевает объехать яму, кто-то нет. Данная яма может спровоцировать ДТП на этом участке дороги. По тротуарам ходят местные жители, а также люди с детьми из детского сада № 105. Яма увеличивается каждый день», — сообщил пензенец, прикрепив к обращению фото.

Информагентство направило редакционный запрос в мэрию, чтобы помочь в решении проблемы.