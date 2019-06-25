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Исследователи рассказали, на чьих смартфонах — больше всего бактерий

25 июня в 19:20 160 просмотров
, связанную со способностью мобильных телефонов аккумулировать инфекции.

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Исследователи выявили новую опасность, связанную со способностью мобильных телефонов аккумулировать инфекции.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование, проведенное в бразильском университете, смартфоны, которые используются медиками в учреждениях здравоохранения, накапливают в себе особенно патогенную микрофлору. Выяснилось, что 85% бактерий, обнаруженных в мобильных устройствах, устойчивы к антибиотику пенициллину, а 50% продемонстрировали способность закрепляться на поверхностях.

Была изучена патогенная флора смартфонов, принадлежащих студентам медицинских курсов — стоматологии, биомедицины, питания, сестринского дела. На смартфонах медсестер было обнаружено больше всего бактерий, включая золотистый стафилококк.

«Широкое использование сотовых телефонов в больницах и медучреждениях вызывает серьезное беспокойство, касающееся распространения внутрибольничных инфекций, особенно в тех местах, где должны соблюдаться высокие стандарты гигиены — например, в операционных», — отметила профессор университета Лиззиан Кретли.

Она пояснила, что смартфоны, которые помогают врачам оставаться на связи, одновременно служат резервуаром для бактерий, которые могут передаться пациентам.


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