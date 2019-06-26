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На ЕГЭ выпускникам разрешат пользоваться интернетом

26 июня в 07:44 122 просмотра

На экзаменах по гуманитарным предметам хотят разрешить искать информацию в интернете.

Изменить процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Известиям» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ).

«Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Что касается предметов естественно-научного цикла, то в контрольных измерительных материалах могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели. Например, к компьютерам будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры.

По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет.


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