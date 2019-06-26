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В Пензе скоро станут известны обладатели билетов на «Шац и Мат»

26 июня в 09:24 198 просмотров
«Шац и Мат» (16+). 26 июня — последний день, когда билеты можно получить бесплатно.

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Уже через несколько дней в Пензе пройдет stand-up «Шац и Мат» (16+). 26 июня — последний день, когда билеты можно получить бесплатно.

Чтобы стать обладателем билетов, необходимо быть подписчиком группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост записи себе на страницу. Итоги будут подведены уже сегодня.

Пензенцам предлагают окунуться в историю, которая могла бы стать сценарием для нового реалити-шоу. Но в ней не будет хайпа, только овации. В ней не будет кулис, но будет театр. Это будет игрой, но в жизнь.

Перед пензенцами выступят Антон Борисов и Михаил Шац. Антон Борисов — один из основателей жанра stand-up-комедии в России, Михаил Шац — автор и ведущий популярных юмористических программ на телеканале СТС, обладатель «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».

Телефон для справок: 229−222. Купить билет онлайн можно здесь.

Возрастные ограничения — 16+.

Фотография: скриншот - https://vk.com/pleastandup58

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