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Левина переизбрали главой правления регионального центра интернет-технологий

26 июня в 09:40 214 просмотров
, информационным технологиям и связи, председателя правления региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Леонида Левина на общем собрании организации переизбрали на следующие пять лет.

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Председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председателя правления региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Леонида Левина на общем собрании организации переизбрали на следующие пять лет.

Леонид Левин отметил, что РОЦИТ зарекомендовала себя как организация, объединившая профессионалов интернет-отрасли и цифровых энтузиастов для активного отстаивания интересов российских пользователей.

«Глобальная сеть эволюционирует в сторону укрупнения и повышения самодостаточности экосистем. В этой ситуации для защиты прав и свобод граждан в цифровом пространстве все более востребованным становится наш формат цифровой общественной организации. Таким образом, РОЦИТ может оперативно отслеживать запросы общества, эффективно реагировать на возникающие проблемы», — сказал он.

По словам депутата, РОЦИТ активно участвует в обсуждении всех отраслевых законодательных инициатив и представляет интересы российских пользователей в международных организациях.

«Для сохранения лидирующего положения в своей сфере РОЦИТу нужно следовать трем магистральным направлениям развития. Это популяризация новых возможностей цифровой экономики, образовательные инициативы, направленные на расширение пользовательских компетенций и совершенствование собственной системы защиты прав российских граждан в цифровом пространстве», — прокомментировал Леонид Левин итоги собрания.


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