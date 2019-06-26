УФАС уличило 3 организации в сговоре на торгах по программе «Безопасный город»

При проведении 11 электронных аукционов на размещение государственного заказа в рамках реализации программы «Безопасный город» в 2015—2017 годах организации вступили в картельный сговор. Об этом сообщили в пензенском УФАС.

По данным ведомства, аукционы на оказание услуг по предоставлению информации о движении транспорта в рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействию преступности в Пензенской области в 2014—2020 годах» проводило ГБУ «Безопасный регион». Общая сумма контрактов — более 258 млн рублей.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что ООО «Информационные системы Поволжья», ИП К…, ООО «Региональный компьютерный сервис» и ОАО «Оператор электронного правительства» устранили между собой конкуренцию, благодаря чему их действия привели (могли привести) к поддержанию цен на торгах.

Пензенским УФАС России было установлено 11 аукционов, в которых ответчики реализовали картельное соглашение, на общую сумму более 258 млн рублей (по начальной максимальной цене)», — отметили в пресс-службе регионального управления.

За картельное соглашение ООО «Информационные системы Поволжья», ООО «Региональный компьютерный сервис» и ОАО «Оператор электронного правительства» привлекли к административной ответственности на общую сумму более 7 млн рублей.

Материалы переданы в УМВД по Пензе. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».