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УФАС уличило 3 организации в сговоре на торгах по программе «Безопасный город»

26 июня в 09:54 244 просмотра
«Безопасный город» в 2015—2017 годах организации вступили в картельный сговор. Об этом сообщили в пензенском УФАС.

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При проведении 11 электронных аукционов на размещение государственного заказа в рамках реализации программы «Безопасный город» в 2015—2017 годах организации вступили в картельный сговор. Об этом сообщили в пензенском УФАС.

По данным ведомства, аукционы на оказание услуг по предоставлению информации о движении транспорта в рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействию преступности в Пензенской области в 2014—2020 годах» проводило ГБУ «Безопасный регион». Общая сумма контрактов — более 258 млн рублей.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что ООО «Информационные системы Поволжья», ИП К…, ООО «Региональный компьютерный сервис» и ОАО «Оператор электронного правительства» устранили между собой конкуренцию, благодаря чему их действия привели (могли привести) к поддержанию цен на торгах.

Пензенским УФАС России было установлено 11 аукционов, в которых ответчики реализовали картельное соглашение, на общую сумму более 258 млн рублей (по начальной максимальной цене)», — отметили в пресс-службе регионального управления.

За картельное соглашение ООО «Информационные системы Поволжья», ООО «Региональный компьютерный сервис» и ОАО «Оператор электронного правительства» привлекли к административной ответственности на общую сумму более 7 млн рублей.

Материалы переданы в УМВД по Пензе. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2847442/

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