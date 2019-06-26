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Пачелмский поджигатель спалил сарай соседа из-за ревности

26 июня в 10:09 258 просмотров

35-летнего жителя Пачелмского района Пензенской области осудили за поджог сарая.

Ночью 30 октября мужчина приревновал свою возлюбленную к мужчине, который жил неподалеку, и решил уничтожить его надворную постройку. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что злоумышленник с помощью бутылки с бензином и спичек поджег сарай соперника и убежал.

Таким образом, мужчина причинил ущерб потерпевшему более чем на 14 тысяч рублей.

Во время следствия выяснилось, что сельчанин уже был судим за поджог. Ему назначили три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.


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