Белозерцев поручил проанализировать ситуацию с вывозом мусора
Жителям Пензы объяснили, как получить перерасчет платы за мусор
С. Мурунов: Мы должны думать не о том, что установить в парках, а зачем
Отзыв на книгу «Тысяча сияющих солнц»
Наши новости
На улице Воронова отремонтируют пешеходную часть моста через ручей
Для сотрудников «Дамате» запустили «Магазин на колесах»
Рекордное количество пензенцев заболело мышиной лихорадкой
Пост отчаяния. В Лопатках погибают животные без еды и воды
В Пензе скоро станут известны обладатели билетов на «Шац и Мат»
В Пензе разногласия по изменениям в Генплан будет рассматривать спецкомиссия
После жалобы пензенца убрали мусор у озера в п. Лесном
Пензенец предупреждает о снятом асфальте на ул. Воронова
Фельдшер из совхоза им. Калинина уволилась после министерской проверки
В одном из сетевых магазинов Пензы продали алкоголь ребенку

Виктор Кувайцев призвал избавиться от незаконной рекламы

26 июня в 10:33 202 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил сотрудникам администрации усилить работу по устранению незаконной рекламы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, градоначальник отметил, что нужно составлять графики проведения проверок и повторно выходить на места.

«Провели вчера рейд по улице Новоселов — посмотрите еще и сегодня, насколько продуктивно он прошел. Активнее работайте, это вопрос эстетического облика», — сказал он.

Также не стоит забывать про объявления на столбах, их владельцев можно узнать, позвонив по указанным в них номерах.

В Пензе с 17 мая по 20 июня выявили 75 незаконных реконструкций, демонтировали 39 объектов.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...