Виктор Кувайцев призвал избавиться от незаконной рекламы

Как сообщает пресс-служба мэрии, градоначальник отметил, что нужно составлять графики проведения проверок и повторно выходить на места.

«Провели вчера рейд по улице Новоселов — посмотрите еще и сегодня, насколько продуктивно он прошел. Активнее работайте, это вопрос эстетического облика», — сказал он.

Также не стоит забывать про объявления на столбах, их владельцев можно узнать, позвонив по указанным в них номерах.

В Пензе с 17 мая по 20 июня выявили 75 незаконных реконструкций, демонтировали 39 объектов.