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«Включайте голову!» Пензенскую автоледи шокировал опасный маневр кроссовера

26 июня в 10:43 568 просмотров

Пензенская автоледи едва не попала в ДТП из-за маневра кроссовера. Видеозапись с регистратора женщина опубликовала в Сети.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Пензячка пояснила, что инцидент произошел 25 июня в 20.30 на улице Максима Горького.

Судя по кадрам, иномарка с крайнего правого ряда неожиданно включила поворотник и начала выполнять маневр, несмотря на машину автоледи, которая была слева. Женщине повезло, и она успела остановиться до столкновения. После этого иномарка, как ни в чем ни бывало, продолжила выполнять свой опасный маневр, поворачивая налево.

«Уважаемые водители, когда садитесь за руль, включайте, пожалуйста, голову! Вспоминайте ПДД и пользуйтесь зеркалами не только для самолюбования. Кроме вас, на дороге есть еще машины», — добавила автоледи.

Пользователи в комментариях поддержали женщину, отметив, что водитель изначально вел себя подозрительно.

«Лучше от таких подальше держаться, чтобы машину свою не повредить», — отметил Макс.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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