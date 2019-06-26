Для сотрудников «Дамате» запустили «Магазин на колесах»

ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, запустила передвижной фирменный «Магазин на колесах» для своих сотрудников. Сотрудники компании в Пензенской области могут купить продукцию на своих предприятиях по льготным ценам.

Персонал, который трудится на отдаленных площадках в Нижнеломовском, Колышлейском, Спасском, Наровчатском, Вадинском и Мокшанском районах, могут приобрести товары компании по специальным ценам. Благодаря современным мощным холодильникам, продукты можно перевозить на большие расстояния — она всегда будет свежей. Товары, заказанные заранее, привозят прямо на рабочие места, их можно забрать в конце трудового дня, что позволит сэкономить время на покупки. Это стало возможным благодаря проекту, реализованному в рамках программы «Льготные цены на продукцию собственного производства».

В «Магазине на колесах» представлена продукция, которая значительно превышает ассортимент небольших районных магазинов. Сотрудники «Дамате» могут купить товары под торговыми марками «Индилайт», «Молком» и «Мамалыш».

«С начала этого года в рамках программы «Льготные цены на продукцию собственного производства» сотрудникам холдинга уже было отгружено более 50 тонн продукции собственного производства. Теперь этот процесс станет еще проще», — прокомментировала событие заместитель генерального директора ГК «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Первый выезд фирменного «Магазина на колесах» состоялся на новый птицеперерабатывающий завод в Нижнеломовском районе. На торжественное мероприятие по случаю запуска проекта пригласили семьи работников с детьми и руководство компании. Им рассказали о проекте, его преимуществах, для детей организовали фестиваль рисунков на асфальте. Все ребята получили подарки от бренда «Мамалыш».

Напомним, в «Дамате» внедряют новую социальную политику, которая предусматривает 10 различных программ: по обеспечению сотрудников жильем, предоставлению дотаций на питание, организации доставки персонала на рабочие места, предоставлению льготных цен на собственную продукцию, оказанию материальной помощи и другое. На реализацию этого компания намерена направить 40 млн рублей, программы планируют выполнить планомерно в течение 2019 года.