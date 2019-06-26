Российских автолюбителей намерены лишать прав за грязные номера

В России автолюбителей могут начать лишать прав за умышленное загрязнение и сокрытие номеров, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Так, если инспектор установит, что водитель намеренно прикрыл номер бумагой или замазал грязью, суд может назначить ему штраф — до 5000 рублей, а также лишить прав. Если же номер испачкался случайно, автолюбителю грозит штраф — 500 рублей.

Помимо этого, лишение водительского удостоверение на год грозит тем, кто самостоятельно удалил, подчистил или подкрасил символы и буквы. Это будет расцениваться как управление автомобилем с подложными номерами.

Отмечается, что суды начнут применять документ с момента публикации.