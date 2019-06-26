Вячеслав Володин: Города должны бороться за человека и конкурировать между собой

«Людям нужны комфортные условия жизни, независимо от того, в какой части города проживают. Это меняет концепцию развития городов. Раньше был единственный подход развития городского пространства: центральная часть — для отдыха и спальные районы, где соответствующей инфраструктуры не было. Жилье строилось рядом с крупными предприятиями», — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что данную концепцию необходимо пересмотреть. По его словам, в каждом микрорайоне должны быть детский садик, школа, поликлиника, спортивный зал, музей, пространство со скверами и парковыми зонами, чтобы людям было комфортно.

«Старая, до сих пор действующая нормативная база была разработана в 1960-х годах. Она требует скорейшего изменения. Но главное — выбрать путь, по которому мы пойдем, решая эту проблему. От того, насколько комфортной мы сможем сделать жизнь в городах, зависит развитие страны. Города должны бороться за человека и конкурировать между собой», — подчеркнул председатель Госдумы.

Участники совета обсудили вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту возводимых домов и окружающих их территорий, реализации национального проекта «Жилье и городская среда», использования современных технологий при строительстве домов и благоустройстве городских территорий.

«Нам крайне важно, что этот разговор в начале реализации ключевого национального проекта «Жилье и городская среда». И это позволит его реализовать более качественно, если мы учтем такие вопросы, как новые стандарты комплексного развития территорий и примем новую идеологию в развитии городов», — заявил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы предложил уже в осеннюю сессию продолжить разговор о новых стандартах развития городских пространств «уже на более широкой площадке» с участием представителей регионов и экспертами в области градостроения.