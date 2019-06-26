Белозерцев поручил проанализировать ситуацию с вывозом мусора
Жителям Пензы объяснили, как получить перерасчет платы за мусор
С. Мурунов: Мы должны думать не о том, что установить в парках, а зачем
Отзыв на книгу «Тысяча сияющих солнц»
Наши новости
Груда металла. В Татарстане пензенская фура попала в жесткое ДТП
В ГИБДД сообщили подробности аварии на ул. Аустрина
В Пензе на ул. Карпинского столкнулись три машины — соцсети
Тракторист заплатит за повреждение поезда
В Арбеково «поцеловались» две легковушки
В Дальнем Арбеково на кольце столкнулись «Яндекс такси» и легковушка
Паравозик из авто. В Пензе у памятника Победы случилось тройное ДТП
На ГПЗ-24 «Нива» протаранила автобус — соцсети
В ГИБДД рассказали подробности аварии в Кузнецке
В Кузнецке легковушка влетела в отбойник

В Сети появилось видео ДТП на ул. Карпинского

26 июня в 12:20 216 просмотров
авария с участием трех автомобилей. Видеозапись момента столкновения появилась в Сети.

" data-title="В Сети появилось видео ДТП на ул. Карпинского — Пенза-пресс, рунет за день">

Утром 26 июня в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей. Видеозапись момента столкновения появилась в Сети.

На кадрах видно, как «десятка» ехала с большой скоростью по крайней правой полосе в сторону памятника Победы. В этот момент с прилегающей территории на дорогу выехало «Яндекс Такси». Отечественная легковушка резко повернула влево, выехала на встречку и задела стоящую там Renault Sandero. Затем «десятка», не сбавляя скорость, промчалась дальше, на ролике ее не видно.

Автор поста в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что машина улетела практически до памятника. Мужчина ищет свидетелей аварии.

Пользователи в комментариях принялись выяснять, кто виновен в ДТП. В случившемся предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции. Официальных данных об аварии нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...