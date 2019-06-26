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Рекордное количество пензенцев заболело мышиной лихорадкой

26 июня в 12:31 420 просмотров

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о росте заболеваемости мышиной лихорадкой.

Так, в мае в регионе заразились 80 человек. Всего с начала 2019 года мышиной лихорадкой заболел 161 местный житель. В пресс-службе отметили, что в мае было рекордное число заболевших за пять месяцев.

Случаи заражения людей были в Пензе, Кузнецке, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Колышлейском, Мокшанском, Лопатинском, Наровчатском, Никольском, Пачелмском, Сердобском, Шемышейском и Пензенском районах.

В пресс-службе уточнили, что чаще всего мышиной лихорадкой болеют мужчины от 20 до 50 лет. Со времени заражения до появления первых признаков заболевания происходит, в среднем от 14 до 20 дней, максимальный период может составлять 1,5 месяца.

Напомним, лихорадка характеризуется поражением почек и кровеносных сосудов, а также выраженной интоксикацией. Его переносчиками являются хронические носители вируса — мышевидные грызуны.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/photos/mouse-rodent-cute-mammal-nager-1708177/

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