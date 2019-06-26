На улице Воронова отремонтируют пешеходную часть моста через ручей

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 26 июня проверил, как идет ремонт дорог на улицах Воронова, Ново-Тамбовской и Вишневой.

Мэр убедился, что у подрядной организации есть заключение лаборатории по качеству асфальта, бордюрного камня и другим материалам. Виктор Кувайцев обратил внимание на состояние мостового сооружения, которое проходит через ручей на улице Воронова.

«Необходимо сделать эту пешеходную зону, восстановить здесь ограждение, чтобы она была безопасной. Нужно выполнять весь объем работ в комплексе, чтобы результат проводимых мероприятий соответствовал названию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал мэр.

Также он распорядился в кратчайшие сроки устранить перепад высот на выезде с улицы Силикатной на улицу Воронова. Помимо этого, Виктор Кувайцев указал на навалы земли на ряде объектов, ремонтируемых в рамках нацпроекта.

«Надо вывозить излишки земли вместе со строительным мусором, засыпку делать плодородным слоем, чтобы в перспективе там можно было сделать зеленую зону», — подчеркнул мэр.

Он распорядился подключить к этой работе МУП «Зеленое хозяйство Пензы», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Другое поручение касалось обустройства заездных карманов. В настоящее время бортовой камень по их краю образует прямые углы. Из-за этого возникают сложности с отводом воды и уборкой этих площадок. Виктор Кувайцев для решения проблемы предложил монтировать бордюры в этих местах таким образом, чтобы переход от одной границы площадки к другой был более плавным.