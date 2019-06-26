В Пензе торжественно закрыли первую смену лагеря «Гвардеец-2»

На церемонию приехал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

«Гвардеец» — один из главных патриотических проектов, реализуемых в Приволжском федеральном округе. Его особенность — в том, что старшеклассники из всех регионов округа на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом, постигают основы боевого братства и человеческой дружбы. Тот, кто сумел преодолеть себя и показать свои лучшие качества, кто понял, что такое дружба и высокий смысл слова «Родина», может считаться настоящим «гвардейцем». Уверен, что полученный здесь опыт поможет вам добиться самых высоких жизненных целей", — сказал он.

Первая смена лагеря «Гвардеец-2» длилась 18 дней, за это время прошли спортивную и военную подготовку 180 школьников из республик Башкортостан, Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО.