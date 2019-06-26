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В Пензе торжественно закрыли первую смену лагеря «Гвардеец-2»

26 июня в 14:30 218 просмотров
«Гвардеец-2». Мероприятие состоялось на учебном полигоне филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» Минобороны России.

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26 июня в Пензе прошла церемония закрытия первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2». Мероприятие состоялось на учебном полигоне филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» Минобороны России.

На церемонию приехал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

«Гвардеец» — один из главных патриотических проектов, реализуемых в Приволжском федеральном округе. Его особенность — в том, что старшеклассники из всех регионов округа на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом, постигают основы боевого братства и человеческой дружбы. Тот, кто сумел преодолеть себя и показать свои лучшие качества, кто понял, что такое дружба и высокий смысл слова «Родина», может считаться настоящим «гвардейцем». Уверен, что полученный здесь опыт поможет вам добиться самых высоких жизненных целей", — сказал он.

Первая смена лагеря «Гвардеец-2» длилась 18 дней, за это время прошли спортивную и военную подготовку 180 школьников из республик Башкортостан, Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя президента РФ в ПФО

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