Пензенские хирурги успешно пришили палец ребенку

Хирурги из Пензы провели сложную операцию по восстановлению большого пальца на руке у мальчика.

«Теперь его здоровью ничто не угрожает, и в перспективе он сможет полноценно пользоваться рукой, как и прежде», — отметили в пресс-центре облправительства.

Заведующий отделением травматологии № 2 горбольницы № 6 Михаил Щербаков отметил, что любая микрохирургическая реплантация — это сложная операция, а так как у ребенка сосуды более мелкого диаметра, чем у взрослого, пришлось выполнять шов диаметром миллиметр и меньше.

«У нас была готова бригада из хирургов и анестезиологов. Анестезиологов хочу поблагодарить особенно. Их действия дали нам возможность провести восьмичасовую операцию абсолютно спокойно, без каких-либо проблем, связанных с обезболиванием», — пояснил врач.

В Пензе подобная операция, проведенная несовершеннолетнему, стала уже четвертой. До этого дошкольнику пришили мизинец, одному подростку реплантировали предплечье, а другому успешно восстановили кисть.