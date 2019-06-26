Лидин приехал на заседание ассоциации законодателей Поволжья в Татарстан

На мероприятии парламентарии обсудят опыт инновационной деятельности и внедрения цифровых технологий. Кроме того, участники заседания проанализируют вопросы реализации национальных проектов в регионах ПФО, законодательного регулирования малого и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

Планируется, что участие в мероприятии примут полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и руководители всех 14 законодательных собраний ПФО.

«Интересны наработки Татарстана, где внедряются новаторские подходы и современные технологии в области нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехимии, машиностроении, IT-сфере, высокотехнологичной медицине и других областях. В свою очередь, проинформировал коллегу о социально-экономическом положении Пензенской области, обозначил перспективные проекты и направления в интересах развития региона», — рассказал Валерий Лидин.