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Tele2 запустила нового виртуального оператора

26 июня в 15:31 184 просмотра

Tele2 запустила в коммерческую эксплуатацию MVNO SkyNet на своей сети в Санкт-Петербурге. Тем самым компания отметила начало сотрудничества с региональными операторами в сегменте MVNO. Прежде Tele2 запускала виртуальных операторов в партнерстве с федеральными игроками.

С запуском SkyNet «фабрика MVNO» Tele2 начала осваивать сегмент партнерства с небольшими региональными операторами ШПД, которые хотят оказывать клиентам и услуги мобильной связи. Конвергентные решения, включающие мобильные услуги, позволяют небольшим операторам «цементировать» клиентскую базу и увеличивать срок жизни абонента.

SkyNet — это ШПД-оператор, который работает в Санкт-Петербурге и предлагает клиентам цифровое ТВ, интернет и телефонию. Компания предоставляет решения для дома и офиса. Теперь SkyNet может продавать услуги в одном пакете, который включает ШПД-интернет, ТВ и мобильную связь.

Tele2 является лидером* российского рынка по запуску виртуальных операторов: сейчас на инфраструктуре компании запущено более 20 MVNO. Это в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, Тинькофф Банка, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и др. Сейчас число абонентов MVNO на сети Tele2 превышает 2 млн человек, а выручка от работы направления по итогам 2018 года выросла в 3 раза год к году. На Tele2 приходится более половины абонентов, подключенных российскими MVNO за 2017−2018 гг. Легкий и быстрый запуск виртуальных операторов обеспечивают платформы MVNE и MVNA, которые Tele2 внедрила первой на российском телеком-рынке.

*Сейчас число абонентов MVNO на сети Tele2 превысило 2 млн человек (1,75 млн по итогам 2018 года). По данным исследования «ТМТ Консалтинг», в 2017—2018 гг. число клиентов российских виртуальных операторов увеличилось на 3,2 млн. Таким образом, на Tele2 приходится более половины абонентов, подключенных российскими MVNO за период.

На данный момент у Tele2 больше всех на рынке запущенных MVNO-проектов, ряд из которых уже имеет солидную абонентскую базу.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Tele2

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