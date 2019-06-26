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В Пензенской области задержали старовера, подозреваемого в хищении ребенка

26 июня в 15:22 250 просмотров

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту хищения ребенка. Малыша нашли в Пензенской области.

Пензенским полицейским поступила информация, что 9 июня в Челябинске отец похитил сына.

«Известно, что в 2015 году мужчина сменил фамилию, имя, отчество и стал придерживаться старообряднического образа жизни. Он находился в различных общинах с людьми, разделяющими его взгляды. Он стал жить с женщиной, они уехали из Челябинска, и родственники не знали куда», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Было установлено, что в небольшое село Пензенской области в июне приехала семья, по приметам люди были схожи с разыскиваемыми. На место выехали представители правоохранительных органов, чтобы осмотреть территорию. Отмечено, что действовали они очень осторожно. Поиски заняли ночь, а на утро пропавшего ребенка вместе с женщиной нашли в высокой траве.

Через какое-то время мужчину также удалось разыскать, но уже в другом селе, его доставили в Челябинск. Расследование продолжается.


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