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«Ростелеком» отразил все кибератаки во время «прямой линии» президентом

26 июня в 15:52 178 просмотров
«Ростелеком» зафиксировал и успешно отразил все кибератаки во время проведения «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая состоялась 20 июня.

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«Ростелеком» зафиксировал и успешно отразил все кибератаки во время проведения «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая состоялась 20 июня.

Отмечается, что в 2019 году основной сайт и ресурсы видеотрансляции «прямой линии» подверглись самому большому количеству атак за все время проведения этого мероприятия. Все зафиксированные во время мероприятия атаки относились к классу DDoS и были своевременно обнаружены и отражены благодаря внедренной компанией системе выявления и защиты от сетевых атак.

Нападения фиксировались фактически с начала мероприятия и до его завершения. Максимальный объем отраженной атаки составил 49 Гбит/с и 13 млн пакетов в секунду. Сотрудники компании отметили, что эти цифры — не рекордные для «Ростелекома». Сложность отражения данных атак определялась продолжительностью и наложением нападений друг на друга (суммарная продолжительность атак составила 212 минут), а также динамическим изменением типа проводимых взломов.

В 2016 году во время «прямой линии» с Владимиром Путиным было зафиксировано всего несколько атак, в 2017 и 2018 годах аналогичные мероприятия прошли и вовсе без кибератак.

«Обеспечение кибербезопасности является одним из основных приоритетов нашей компании. «Ростелеком» традиционно реализует проекты национального масштаба и государственного значения, поэтому обязан гарантировать их качественную, надежную и безопасную работу. Мощность генерируемых атак возрастает из года в год, поэтому мы уделяем все больше внимания разработке и внедрению технологий и сервисов по защите от киберугроз», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов.

DDoS атака — один из самых распространенных видов сетевых угроз — представляет собой атаку сетевого ресурса, например, веб-сервера или сервера электронной почты, с целью парализовать его работу и сделать недоступным для потребителей. В ходе такой атаки на выбранный сервер обрушивается огромное количество специально сформированных программой-роботом запросов. Сервер, в свою очередь, тратит все свои ресурсы на обслуживание этих запросов и становится практически недоступным для легитимных пользователей.

Защита от DDoS-атак компании «Ростелеком» хорошо зарекомендовала себя при реализации масштабных национальных проектов: организации системы видеонаблюдения за ходом выборов и ЕГЭ, проведения ежегодных прямых линий с Президентом страны, поддержки зимних Олимпийских игр в Сочи.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком"

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