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Пензенец изуродовал авто класса «люкс» после замечания

26 июня в 16:01 338 просмотров
, который изуродовал чужой автомобиль марки Cadillac.

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В Пензе осудили 40-летнего мужчину, который изуродовал чужой автомобиль марки Cadillac.

Согласно показаниям потерпевшей, 20 июня она находилась на своем рабочем месте в баре. Ей сообщили, что на капоте ее машины, которая была припаркована неподалеку, сидит мужчина. Женщина вышла на улицу и попросила незнакомца слезть с авто. Тот молча встал, взял деревянную доску с торчащими гвоздями и замахнулся на пензячку. Затем этим предметом несколько раз ударил по иномарке.

В результате были испорчены лобовое стекло, рама передней левой двери, левое зеркало заднего вида, правая фара, передний бампер и капот. Ущерб составил 94 958 рублей 75 копеек, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

По словам женщины, эта сумма для нее является значительной, так как зарплата — всего 30 тысяч рублей, поэтому просила через суд взыскать деньги на ремонт машины.

Мужчина впоследствии во всем признался и пояснил, что перед содеянным выпил бутылку водки. С предъявленными претензиями он согласился.

Раньше пензенец судим не был, но имеет отрицательную характеристику, с 2010 года мужчина состоит на учете у нарколога. В результате ему дали полтора года условного срока и обязали возместить ущерб.

Приговор вступил в законную силу.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-89068/

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