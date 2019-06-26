Пензенец изуродовал авто класса «люкс» после замечания

Согласно показаниям потерпевшей, 20 июня она находилась на своем рабочем месте в баре. Ей сообщили, что на капоте ее машины, которая была припаркована неподалеку, сидит мужчина. Женщина вышла на улицу и попросила незнакомца слезть с авто. Тот молча встал, взял деревянную доску с торчащими гвоздями и замахнулся на пензячку. Затем этим предметом несколько раз ударил по иномарке.

В результате были испорчены лобовое стекло, рама передней левой двери, левое зеркало заднего вида, правая фара, передний бампер и капот. Ущерб составил 94 958 рублей 75 копеек, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

По словам женщины, эта сумма для нее является значительной, так как зарплата — всего 30 тысяч рублей, поэтому просила через суд взыскать деньги на ремонт машины.

Мужчина впоследствии во всем признался и пояснил, что перед содеянным выпил бутылку водки. С предъявленными претензиями он согласился.

Раньше пензенец судим не был, но имеет отрицательную характеристику, с 2010 года мужчина состоит на учете у нарколога. В результате ему дали полтора года условного срока и обязали возместить ущерб.

Приговор вступил в законную силу.