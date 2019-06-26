Татьяна Кайманова: Фейерверки, пляски-песни… А память?

Сотрудник литературного музея, экскурсовод Татьяна Кайманова поклонилась известным пензенским писателям на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге и рассказала о своих впечатлениях.

«На литераторских мостках Волковского кладбища я всем привет разнесла, всем «своим» поклонилась: Куприну, Радищеву, Белинскому, Будищеву… И тем, кто по службе «числится» пензенским: Лескову, Салтыкову-Щедрину, Панову…

Первая встреча — с Александром Радищевым. Памятник ему установлен прямо у входа в храм. На обелиске — табличка от Российской таможенной службы, которая возвела памятник писателю, ибо Радищев — самый честный таможенник России, мог нажить состояние, но оставил детям только честное имя.

Направляясь к Александру Куприну, вышла на треугольную площадку: позади меня — Дмитрий Мамин-Сибиряк с Аленушкой, слева — Иван Тургенев с кустом роз и дубочком из Спасского-Лутовинова, впереди — Александр Куприн.

Цветов у входа не продавали, что огорчило безмерно. Но утром только что скосили траву, и на радость мне в ней заплутались два стебелька скромных розовых цветочков. Вот и кстати. Куприн пышных цветов не любил, ценил естественные, полевые, луговые.

А совсем рядышком, прямо в головах купринского семейства (Александр Иванович, Елизавета Морицевна, Ксения), — маленькое надгробие Алексея Будищева, похожее на колыбельку (потом приметила еще несколько таких колыбелек, подумала, что они очень символично выглядят. Все мы дети Господни).

Будищев и Куприн — рядом, два земляка из Пензенского края. Жили рядом в Гатчине, рядышком покоятся на Волковом (да так рядышком, что и не ожидала).

А в двух шагах — Федор Фидлер, Николай Гарин-Михайловский, Дмитрий Цензор, Петр Якубович, Николай Михайловский, другие знакомцы Куприна.

На аллее музыкантов увидела крест и памятный камень с нотами — талантливый композитор Валерий Гаврилин, автор балета «Подпоручик Ромашовъ» (по повести Куприна «Поединок»).

В завершении раздачи приветов пошла к Виссариону Григорьевичу. Тоже любимец (к нему и в финский Свеаборг успела). У него как раз в эти дни — день рождения и день памяти. Незабудочку положила. Хотя в его ограде (на двоих с Николаем Добролюбовым) — пышный куст пионов, правда, еще в бутонах. В пионы затесались три стебля крапивы. Уже достала салфетку, чтобы вырвать жгучую соседку, но невольно рассмеялась и не стала выдергивать. Не-е-т, Белинский, роскошь пиона и жгучая крапива — это твоя суть, не обессудь! Пусть останется так — символично.

Припомнилась и характеристика Белинского, данная ему преподавателем пензенской мужской гимназии М. М. Поповым : «Был он жестоко колок и грубо правдив». Одним словом, живи, крапивка!

Вот такие Литераторские мостки. Мемориальное кладбище совсем не наводит на печальные мысли. Печаль — в другом: некоторые надгробия, в том числе на могиле Куприных, требуют ремонта. Уже уходя увидела, как возле памятника ученому Павлову студенты что-то подкрашивают, подмазывают, чистят, моют…

А мы? Фейерверки, фейерверки, пляски-песни… А память?

У Николая Панова памятник совсем покосился…».

По словам Татьяны Каймановой, помочь привести могилы известных пензенских литераторов в порядок могли бы Пензенское землячество, исторические и краеведческие общества, музеи, спонсоры.

«Иногда нужен просто творческий подход, как например, решили сделать орловцы. Они посадили дубок из имения Тургенева (в одном из писем из заграницы он писал: «Дубу моему молодому поклонитесь», — и вот эту мысль так душевно обыграли). То есть нужна забота душевная. Музеи наши рады бы что-то сделать, а финансирования нет», — отметила она.

«Литераторские мостки» — участок на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, музей-некрополь, где захоронены многие русские и советские писатели, музыканты, актеры, архитекторы, ученые и общественные деятели.