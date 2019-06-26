В Городе Спутнике состоялся выпускной Пензенского района (видео)

Во время официальной части ребят поздравили министр промышленности области Михаил Торгашин, замминистра образования Лилия Чащина, депутат Заксобра Николай Котов, глава Пензенского района Сергей Козин.



«Не бойтесь ничего! Выбирайте то, что ближе вашему сердцу, духу, и то, что позволит вам максимально реализовать свои возможности», — обратился к выпускникам Михаил Торгашин.



«Вы принесете славу этому району, нашему городу, области, стране!» — подчеркнула Лилия Чащина.



12 выпускников получили медаль «За особые успехи в учебе» и благодарственное письмо от губернатора Ивана Белозерцева.



После награждения начался концерт. Звучал вальс, и выпускники 2019 года кружили в танце, продолжая традицию тысяч выпускников до них. Также школьники подготовили вокальные и хореографические номера, было организовано даже фаер-шоу.



«Мой сын окончил школу в прошлом году. Именно его класс инициировал тот формат, который становится традиционным: формат проведения общего районного выпускного на фонтане. Это объединяет людей. Все добрые мероприятия проходят именно здесь: на фонтанной площади Города Спутника», — отметил Сергей Козин.



Многие родители не могли сдержать слез, когда ребята вышли на фонтанную площадь под песню «Замыкая круг» и выпустили в небо белые шары. А в завершение выпускного вечера небо над площадью озарил салют.